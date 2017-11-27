В Кыргызстане определился чемпион страны по настольному теннису

В Бишкеке в Центре настольного тенниса «Карвен» 26 ноября прошел заключительный, десятый тур открытого чемпионата Кыргызстана по лигам. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

Участвовали более 60 спортсменов из Кыргызстана и Туркменистана. В высшей лиге без поражений выступил Вячеслав Клычев. Второе место у Талгата Сагындыкова, третье – у Абдылжана Айтахунова.

По итогам полугодия тройку лидеров составили Вячеслав Клычев, Талгат Сагындыков и Акылбек Касымов. По итогам 2017 года спортсмены расположились в турнирной таблице в следующем порядке: Талгат Сагындыков, Вячеслав Клычев и Акылбек Касымов.