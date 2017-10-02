Силач из Кыргызстана установил мировой рекорд

Пауэрлифтер из Кыргызстана установил мировой рекорд. Об этом сообщил тренер Рустам Мамбетов.

По его словам, в городе Екатеринбурге (Россия) прошел чемпионат мира по пауэрлифтингу и его отдельным упражнениям. Участвовали более 3,2 тысячи атлетов, в том числе четыре кыргызстанца.

Среди женщин в весе до 60 кг в категориях Open и Masters чемпионкой стала Любовь Малеева. Среди ветеранов в весе до 90 кг первенствовал Радик Калеев. Заур Курданов (до 82 кг) завоевал «золото» среди юниоров и в открытом классе.

Трехкратный чемпион и рекордсмен мира, 18-летний Батурхан Мухаметов (до 56 кг) взял «золото» в категориях «тинейджеры» и «открытый класс». Осилив в жиме лежа 147,5 кг, он опередил ближайшего соперника на 52 кг, установил новый мировой рекорд и стал абсолютным чемпионом мира.

Кроме того, Батурхан Мухаметов, Заур Курданов и Радик Калеев выступили в номинации «народный жим», где им также не было равных.

Фото Р.Мамбетова. Сборная КР, триумфально выступившая на чемпионате мира по пауэрлифтингу

«В целом, наши атлеты выиграли 12 золотых и одну серебряную медаль и четыре кубка абсолютного зачета ЧМ. Это невероятный, исторический успех отечественного пауэрлифтинга, - сказал Рустам Мамбетов. – Мухаметова признали лучшим жимовиком ЧМ, а меня - лучшим тренером».