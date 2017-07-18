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Спорт

На Иссык-Куле прошли скачки в честь открытия турсезона

В Чолпон-Ате прошли конноспортивные состязания в честь открытия туристического сезона. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По ее данным, в соревнованиях участвовали 74 человека. В программе было семь видов скачек: «гладкие скачки» (на 1,4 и 2 тысячи метров), кунан жорго (4 тысячи), бышты жорго (6 тысяч), жорго салыш, кунан чабыш (по 9 тысяч) и топ байге (13 тысяч).

Победили воспитанники тренеров Мирзата Шугуралиева, Жекиша Батыркулова, Мамеда Акмолдоева, Мыктыбека Токтосунова и Андрея Тимченко.
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