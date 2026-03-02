Лига вызова АФК: футбольный матч перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке

Матч с участием «Мурас Юнайтед» в Лиге вызова АФК по футболу перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает КФС.

Читайте по теме Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» поборется за выход в полуфинал Лиги вызова АФК

В ночь на 5 марта команда из города Манаса должна была сыграть против саудовского клуба «Аль-Ансар» на стадии плей-офф. Игра должна была пройти на нейтральном стадионе в Катаре.

Вторая игра между этими командами, которая запланирована на 11 марта в Бишкеке, пройдет по расписанию.

«Мурас Юнайтед» находился на сборах в Турции и должен был вылететь в Катар на игру, но теперь вернется в Бишкек.

Из-за участия в Лиге вызова АФК команда должна была пропустить два тура в чемпионате Кыргызстана.