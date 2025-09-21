Сборная Кыргызстана по армрестлингу завоевала медали на чемпионате мира в Болгарии. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства физкультуры и спорта.

По ее данным, наши спортсмены выступали в весовых категориях 45, 55, 60, 70 и 75 килограммов.

Фото пресс-службы Госагентства физкультуры и спорта

Золотые медали в борье правой рукой завоевали Иса Тимуров и Байтур Абжалбеков.

Бронза у Молмол Акимкожо кызы, Асемы Маликовой, Алтынай Омүрбековой, Нуртая Нарындыкова и Тансулуу Маматовой.

В поединках левой рукой первое место у Алтынай Омүрбековой, а третье завоевали Залкар Нурланов, Тансулуу Маматова и Байтур Абжалбеков.

Наша сборная выступала под руководством президента Федерации армрестлинга КР Толкунбека Исакова и капитана молодежной команды Каныбека Эсенгелдиева.