Сборная Кыргызстана по армрестлингу завоевала медали на чемпионате мира в Болгарии. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства физкультуры и спорта.
По ее данным, наши спортсмены выступали в весовых категориях 45, 55, 60, 70 и 75 килограммов.
Золотые медали в борье правой рукой завоевали Иса Тимуров и Байтур Абжалбеков.
Бронза у Молмол Акимкожо кызы, Асемы Маликовой, Алтынай Омүрбековой, Нуртая Нарындыкова и Тансулуу Маматовой.
В поединках левой рукой первое место у Алтынай Омүрбековой, а третье завоевали Залкар Нурланов, Тансулуу Маматова и Байтур Абжалбеков.
Наша сборная выступала под руководством президента Федерации армрестлинга КР Толкунбека Исакова и капитана молодежной команды Каныбека Эсенгелдиева.