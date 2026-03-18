6-14 июня на Иссык-Куле пройдет чемпионат Азии по армрестлингу. Об этом сообщает федерация данного вида спорта в соцсетях.

По ее данным, сильнейшие спортсмены со всего континента соберутся на берегу легендарного озера, чтобы побороться за титулы чемпионов Азии.

«Для Кыргызстана этот старт имеет особое значение, ведь это домашний чемпионат Азии. По его итогам в Кыргызстане будет сформирована национальная сборная команда. В ее состав войдут спортсмены, занявшие 1-е и 2-е места в своих весовых и возрастных категориях, которые и представят страну на главном континентальном старте», — говорится в сообщении.