Кыргызстанцы завоевали медали на Кубке Азии по армрестлингу

Сборная Кыргызстана завоевала медали на Кубке Азии по армрестлингу, проходящем в Аджмане (ОАЭ). Об этом сообщили в федерации данного вида спорта.
В первый день сборная КР в общекомандном зачете заняла второе место, уступив Казахстану.
Золотые медали завоевали Света Эсенгазиева, Медер Тыныстанов, Чолпонбай Жаркулов, Жаныбек Абдыкадыров. Абдыкаар Адинаев стал третьим.
Во второй день выступали кадеты, юниоры и молодежь. Наша команда заняла третье место.
Золотыми медалистами стали Захар Карманчук,Феруза Талипбекова и Адемир Жусупов. Последний завоевал еще и серебряную награду. Серебро и бронза — у Дмитрия Ондрина.
Отметим, турнир завершится 10 декабря.