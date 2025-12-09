23:27
Спорт

Кыргызстанцы завоевали медали на Кубке Азии по армрестлингу

Сборная Кыргызстана завоевала медали на Кубке Азии по армрестлингу, проходящем в Аджмане (ОАЭ). Об этом сообщили в федерации данного вида спорта.

В первый день сборная КР в общекомандном зачете заняла второе место, уступив Казахстану.

Золотые медали завоевали Света Эсенгазиева, Медер Тыныстанов, Чолпонбай Жаркулов, Жаныбек Абдыкадыров. Абдыкаар Адинаев стал третьим.

Во второй день выступали кадеты, юниоры и молодежь. Наша команда заняла третье место.

Золотыми медалистами стали Захар Карманчук,Феруза Талипбекова и Адемир Жусупов. Последний завоевал еще и серебряную награду. Серебро и бронза — у Дмитрия Ондрина.

Отметим, турнир завершится 10 декабря.
