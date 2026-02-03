Глава ФИФА выступил за участие российских команд в мировых турнирах

Запрет на участие российских сборных в футбольных турнирах ничего не дал и лишь «породил еще больше разочарования и ненависти». Об этом заявил глава ФИФА Джанни Инфантино в интервью Sky.

По его словам, отстранение футболистов РФ не привело ни к каким результатам, кроме еще большей ненависти, и ФИФА нужно запретить отстранять сборные из-за политической ситуации.

На вопрос о том, рассмотрит ли Джанни Инфантино возможность отмены запрета на участие России в турнирах ФИФА и УЕФА, принятого в 2022 году, ответил: «Мы должны».

Он отметил, что «возможность для девочек и мальчиков из РФ играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу».

Российские сборные и клубы отстранены от участия в мировых соревнованиях с 2022-го из-за СВО.