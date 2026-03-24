Национальной футбольной академии Кыргызстана присвоен статус талантов FIFA

В Бишкеке состоялась церемония присвоения Национальной футбольной академии статуса талантов FIFA. Об этом сообщает КФС.

По его данным, статус является результатом тесного сотрудничества между Кыргызским футбольным союзом и FIFA.

«Среди представителей FIFA, присутствовавших на мероприятии, были обладатель «Золотого мяча», легендарный футболист Христо Стоичков и чемпионка мира Клаудиа Сорноса. С этим достижением Кыргызстан поздравил президент FIFA Джанни Инфантино. На сегодня академия занимает 14-е место в мире по наличию такого статуса. Также она входит в число 10 академий талантов FIFA в регионе АФК и считается одной из лучших среди 54 действующих тренировочных заведений по всему миру», — говорится в сообщении.

В настоящее время в академии тренируются 87 юных футболистов, с которыми работают как отечественные, так и зарубежные специалисты. Мероприятие прошло в рамках программы развития талантов FIFA.
