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Общество

Разрешение на изменения конструкции авто. В ГУОБДД рассказали о важном новшестве

Теперь разрешение на изменения конструкции авто можно получить не только в Бишкеке, но и почти во всех регионах Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Отметим, в изменения конструкции машины входит установка газобаллонного оборудования, дополнительных осветительных фар или же так называемых «кенгурятников». Выдавали их только в здании ГУОБДД в столице.

«По поручению министра внутренних дел теперь владельцы автомаши страны могут получить разрешение на установку газобаллонного оборудования или внесение изменений в конструкцию транспортного средства (ТС) в пределах области, в которой они проживают. На сегодня все областные подразделения ГУОБДД МВД, за исключением Баткенской области, уже предоставляют эту услугу», — говорится в сообщении.

В Баткенской области подобное разрешение можно будет получить в скором времени, после открытия в регионе аккредитованного диагностического центра. Гражданам не обязательно обращаться по месту регистрации ТС либо прописки автовладельца — услуга предоставляется по месту обращения в любом удобном областном подразделении ГУОБДД и его центральном аппарате.

В перечень необходимых для представления документов входят:

1) для предварительной технической экспертизы:

— заявление на имя руководителя уполномоченного государственного органа в сфере безопасности дорожного движения или его территориального подразделения;
— копия паспорта;
— копия документа, удостоверяющего собственность транспортного средства (свидетельство о регистрации авто, технический талон);
— документ, подтверждающий право владения или пользования (распоряжения) транспортным средством (доверенность);
— эскизный проект (чертеж) намечаемого переоборудования;



2) для получения свидетельства о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности:

— заключение экспертной комиссии (при утере заключения действителен дубликат, выдаваемый уполномоченным государственным органом в сфере безопасности дорожного движения или его территориальным подразделением);
— справка об объеме и качестве выполненных работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства;
— диагностическая карта технического осмотра транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями;
— свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства;
— диагностическая карта технического осмотра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295379/
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