14:11
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

В России предложили лишать мигрантов РВП за пьяное вождение

Законопроект об отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание для мигрантов за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения внесут на рассмотрение Госдумы руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов и депутат фракции Федот Тумусов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», расширив перечень оснований для отказа в выдаче или аннулирования разрешения на временное проживание в РФ. Предлагается дополнить перечень случаями управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения на территории РФ либо за ее пределами.

«Уверен, что принятие законопроекта «Справедливой России» поможет сократить число аварий на дорогах и нарушений правил дорожного движения», — рассказал Миронов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347781/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Мигрантам в России хотят ужесточить правила выплат соцпособий
Россия выкупила права на франшизу кыргызского фильма «Аяш»
Темпы переработки нефти в России будут снижены как минимум до середины 2026 года
МИД КР предупредил о новых рисках из-за усиления иммиграционного контроля в США
Из России должны уехать 770 тысяч мигрантов — спикер Госдумы
Азербайджан, РФ, Иран и Индия подпишут меморандум о таможенном сотрудничестве
Мигранты в России попросили выдавать ВНЖ за долгую работу на государство
Таможенная служба РФ ужесточает контроль за товарами с сертификатами Кыргызстана
Саммит Россия — Центральная Азия пройдет в столице Таджикистана: кто приедет
В Кыргызстане пройдут Дни культуры России
Популярные новости
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
Часть Бишкека останется без газа на&nbsp;несколько дней Часть Бишкека останется без газа на несколько дней
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
20 октября, понедельник
14:05
Звезда TikTok из Кыргызстана. Ксения Собчак взяла большое интервью у Амирчика Звезда TikTok из Кыргызстана. Ксения Собчак взяла больш...
14:00
Кыргызстан и СУАР: новые горизонты сотрудничества
13:41
В России предложили лишать мигрантов РВП за пьяное вождение
13:25
В Таласской области специалисты проверили качество асфальта на перевале Отмок
13:20
В Оше сменился начальник патрульной службы милиции