В России предложили лишать мигрантов РВП за пьяное вождение

Законопроект об отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание для мигрантов за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения внесут на рассмотрение Госдумы руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов и депутат фракции Федот Тумусов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», расширив перечень оснований для отказа в выдаче или аннулирования разрешения на временное проживание в РФ. Предлагается дополнить перечень случаями управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения на территории РФ либо за ее пределами.

«Уверен, что принятие законопроекта «Справедливой России» поможет сократить число аварий на дорогах и нарушений правил дорожного движения», — рассказал Миронов.