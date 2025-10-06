11:27
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Экономика

В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на 45 процентов

В Министерстве экономики и коммерции состоялось заседание комиссии по инвентаризации и оценке документов разрешительного характера, выдаваемых государственными органами. Она создана в рамках реформы по дебюрократизации, сообщают в ведомстве.

На заседании представлены предварительные итоги реализации реформы «регуляторной гильотины». Работа проведена по распоряжению кабинета министров от 30 июня 2025 года № 552-р.

Основные цели проведенной работы:

• устранение дублирования и раздробленности документов;
• исключение устаревших и неиспользуемых форм;
• объединение схожих разрешений;
• цифровизация и упрощение процедур;
• приведение в соответствие с новым законодательством и международными обязательствами.

По итогам работы количество разрешительных документов сокращено с 905 до 496, что составляет оптимизацию более чем на 45,2 процента. Дополнительно предложения бизнес-сообщества по 16 документам учтены и включены в перечень нормативных правовых актов, предлагаемых к признанию утратившими силу.

Подготовленный пакет документов будет направлен на утверждение кабмину. После утверждения МЭиК разработает проект указа президента, предусматривающий отмену части разрешительных документов.

Дальнейшая работа по упрощению и оптимизации оставшихся документов будет осуществляться госорганами в пределах их компетенции при постоянном мониторинге со стороны министерства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346103/
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане открыли 41 туристический объект, еще 22 готовят к запуску
В Министерстве экономики и коммерции назначен новый заместитель министра
Несуществующая лицензия. Минэкономики предупреждает о новом виде мошенничества
Кыргызстан запустил горячую линию по вопросам въезда в Российскую Федерацию
Минэконом Кыргызстана внедряет «Единое окно» для ускорения внешней торговли
Глава кабмина вручил ключи от автомобилей Министерству экономики
Дебюрократизация станет основой роста экономики Кыргызстана
Минэкономики предлагает упорядочить цены на ритуальные услуги
Глава Минэкономики рассказал о проблемах при реализации территориальной реформы
Стартовал проект льготного кредитования женщин-предпринимателей
Популярные новости
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
В&nbsp;энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов В энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов
Евро, российский рубль и&nbsp;тенге подорожали к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;октября Евро, российский рубль и тенге подорожали к сому. Курс валют на 3 октября
Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы
Бизнес
&laquo;Зимние каникулы&raquo; с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: главный приз акции&nbsp;&mdash; 4&nbsp;путевки в&nbsp;Таиланд «Зимние каникулы» с «Банком Компаньон»: главный приз акции — 4 путевки в Таиланд
&laquo;Ссылка на&nbsp;успех!&raquo; от&nbsp;KICB. Скачай приложение и&nbsp;стань миллионером «Ссылка на успех!» от KICB. Скачай приложение и стань миллионером
&laquo;Элкарт+&raquo; запускает новые привилегии в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; «Элкарт+» запускает новые привилегии в аэропорту «Манас»
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
6 октября, понедельник
11:18
В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на 45 процентов В Кыргызстане количество разрешительных документов сокр...
11:18
В России детям мигрантов разрешат пересдавать экзамены по русскому языку
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 6 октября
10:56
В Джалал-Абадской области задержали иностранца с 5 килограммами гашиша
10:51
Лабораторию по карантину растений построят в Джалал-Абадской области