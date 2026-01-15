Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принял и поздравил сотрудников спецслужбы, занявших первое место на международном турнире по футзалу «Наристе-2026».

По данным пресс-центра ГКНБ, турнир по футзалу проходил в Бишкеке с 3 по 10 января. В соревнованиях приняли участие команды из разных стран, в том числе представители государственных силовых структур, любительские коллективы и ветераны футбола старше 35 лет.

По итогам турнира определили сильнейшие команды в семи категориях. Среди силовых ведомств победу одержала сборная команда ГКНБ.

Камчыбек Ташиев вручил награды игрокам и тренерскому штабу команды ГКНБ, отметив значимость турнира не только для развития футзала, но и для укрепления спортивных и дружеских связей между представителями разных государств.

Глава спецслужбы подчеркнул, что спорт является основой здорового образа жизни, и призвал сотрудников регулярно заниматься физической подготовкой. Он отметил: подобные соревнования способствуют укреплению командного духа, выносливости и профессионального потенциала.