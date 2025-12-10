Европейский тренер Роберт Просинечки официально возглавил национальную сборную Кыргызстана по футболу. Контракт подписан сегодня в присутствии президента КФС Камчыбека Ташиева.

Согласно условиям соглашения, Роберт Просинечки будет руководить командой один год и один месяц. В случае успешного выступления сборной на Кубке Азии — 2027 контракт автоматически продлят еще на три года.

Камчыбек Ташиев отметил, что приход именитого тренера придаст сборной новый импульс: перед командой стоят большие задачи. И под руководством Роберта Просинечки ожидаются качественные изменения в игре и структуре подготовки.

Роберт Просинечки — одна из заметных фигур мирового футбола. В качестве тренера возглавлял сборные Хорватии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Турции и Черногории, а также работал с рядом европейских клубов.

Фото КФС. Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Кыргызстана по футболу

Как футболист, он выступал за «Реал Мадрид», «Барселону», «Црвену Звезду» и другие топ-клубы, а в 1998 году стал бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной Хорватии.

В Кыргызстане рассчитывают на то, что назначение Роберта Просинечки выведет национальную команду на новый уровень и усилит ее позиции на международной арене.