Спорт

Продажу билетов на Олимпиаду в Италии ограничили из-за проблем с транспортом

Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянском Кортина-д'Ампеццо были вынуждены сократить плановое количество зрителей на 15 процентов из-за серьезных транспортных проблем, сообщает Reuters.

Отмечается, что строительство новой гондольной канатной дороги, предназначенной для доставки болельщиков в горные районы, значительно отстает от графика, а на автомобильных дорогах ожидаются масштабные заторы.

Местный советник по транспорту Массимо Бортолуцци подтвердил, что первоначальный прогноз в 200 тысяч зрителей был пересмотрен.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.
