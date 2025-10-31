21:47
Спорт

Юношеская Азиада в Бахрейне. Кыргызстан занимает 21 место в медальном зачете

Кыргызстан занимает 21 место в медальном зачете на юношеских Азиатских играх в Бахрейне. Об этом сообщают организаторы мероприятия в соцсетях.

Игры проходили с 22 по 31 октября в Манаме.

У Кыргызстана 11 бронзовых, 9 серебряных и 1 золотая медаль. Первое место в медальном зачете — за КНР. У страны 147 медалей, 63 золотых, 49 серебряных и 35 бронзовых наград. Тройку лидеров замыкает Казахстан с 93 медалями в общем зачете.

Напомним, кыргызстанец Рамазан Тянгубер завоевал единственное золото на соревнованиях по джиу-джитсу.
