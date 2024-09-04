Милиционера, спасшего женщину от мужа с ножом в Нарыне, наградили медалью

Следователя ОВД Нарынского района старшего лейтенанта милиции Женишбека Муканбетова наградили медалью «Каармандык». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Нарынской области.

Напомним, что 31 августа в одной из столовых рынка Нарына мужчина пришел на работу к своей жене и нанес ей несколько ножевых ранений. В этот момент в помещение прибежал старший лейтенант милиции, который находился там по личным делам, и спас женщине жизнь. Он скрутил мужчине руки и вывел с кухни.

Сегодня, 4 сентября, начальник УВД Нарынской области Сапар Асаналиев наградил милиционера медалью «Каармандык» и поблагодарил его за качественное и мужественное несение службы.