Кыргызстанец завоевал бронзу чемпионата мира по самбо среди ветеранов

В первый день чемпионата мира по самбо среди ветеранов кыргызстанец Максатбек Мурзабеков завоевал бронзовую медаль. Об этом сообщается на сайте международной федерации данного вида спорта.

Наш соотечественник выступил в весовой категории до 64 килограммов пятой возрастной группы.

Отметим, чемпионат мира по самбо среди ветеранов стартовал накануне в Бухаре (Узбекистан). Спортсмены старше 35 лет разыграют между собой медали в семи возрастных категориях и различном весе. В первый день турнира определились призеры в трех возрастных группах.