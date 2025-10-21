10:40
В рейтинге FIFA национальная сборная Кыргызстана поднялась на 105-е место

В рейтинге FIFA национальная сборная Кыргызстана поднялась на 105-е место. Такие сведения указаны в обновленных данных Международной федерации футбольных ассоциаций.

Наша футбольная команда поднялась на одну строчку — со 106-го на 105-е место, набрав 1 тысячу 201 балл, что стало результатом стабильных выступлений и уверенной игры в последних матчах.

В Кыргызском футбольном союзе отметили, что этот результат отражает последовательную работу тренерского штаба, игроков и поддержку болельщиков по всей стране.
