Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом мира. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Уточняется, что лидером рейтинга стал мадридский «Реал», чья стоимость оценивается в $6,7 миллиарда. На втором месте расположился английский «Манчестер Юнайтед» — $6 миллиардов. Третье место у испанской «Барселоны» — $5,65 миллиарда, на четвертом месте — «Ливерпуль» $5,4 миллиарда, пятое — «Манчестер Сити» ($5,2 миллиарда).
В десятку также попали мюнхенская «Бавария» ($5,1 миллиарда), французский ПСЖ ($4,55 миллиарда), а также английские «Арсенал» ($4 миллиарда), «Тоттенхэм» ($3,55 миллиарда) и «Челси» ($3,5 миллиарда).
Ранее CIES Football Observatory сообщил, что лондонский «Челси» стал футбольным клубом с самым дорогим составом в мире. Суммарная стоимость игроков команды составляет 1,28 миллиарда евро.