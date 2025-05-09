Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом мира. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Фото из архива. Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом мира

Уточняется, что лидером рейтинга стал мадридский «Реал», чья стоимость оценивается в $6,7 миллиарда. На втором месте расположился английский «Манчестер Юнайтед» — $6 миллиардов. Третье место у испанской «Барселоны» — $5,65 миллиарда, на четвертом месте — «Ливерпуль» $5,4 миллиарда, пятое — «Манчестер Сити» ($5,2 миллиарда).

В десятку также попали мюнхенская «Бавария» ($5,1 миллиарда), французский ПСЖ ($4,55 миллиарда), а также английские «Арсенал» ($4 миллиарда), «Тоттенхэм» ($3,55 миллиарда) и «Челси» ($3,5 миллиарда).

Ранее CIES Football Observatory сообщил, что лондонский «Челси» стал футбольным клубом с самым дорогим составом в мире. Суммарная стоимость игроков команды составляет 1,28 миллиарда евро.