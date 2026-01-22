Без миллионников: сколько стоит сборная КР по футболу на начало 2026 года

Совокупная трансферная стоимость сборной Кыргызстана по футболу в начале сезона 2026-го составляет 7 миллионов 630 тысяч евро. Такие данные приводит портал Transfermarkt.

Годом ранее национальную команду оценивали выше — в 8 миллионов 25 тысяч евро. Таким образом, за год общая рыночная стоимость состава сократилась примерно на 395 тысяч евро. Снижение нельзя назвать критичным, однако оно наглядно отражает изменения в структуре команды.

Без ярко выраженного лидера

Главное отличие от прошлогодней картины — отсутствие футболиста с оценкой, близкой к 1 миллиону евро. В прошлом сезоне самым дорогим игроком сборной был Гулжигит Алыкулов, чья стоимость доходила до 800 тысяч евро. В нынешнем составе таких показателей нет.

Самым дорогим футболистом сборной Кыргызстана в 2026-м остается нападающий Джоэл Кожо, оцененный в 600 тысяч евро. Он сохраняет статус главного рыночного актива команды, хотя его стоимость снизилась по сравнению с прошлым годом.

Джоэл Кожо — нападающий сборной республики по футболу. Родился 21 августа 1998-го в Гане, ныне гражданин КР. Центральный форвард. В кыргызском футболе стал известен по выступлениям за «Алай», где в 2018 году стал лучшим бомбардиром чемпионата, затем играл за «Дордой». В дальнейшем выступал за клубы в Узбекистане и Иране.

Другие нападающие:

Гулжигит Алыкулов («Динамо», Минск) — 450 тысяч евро;

Атай Джумашев — 375 тысяч евро;

Кей Мерк («Алга», Бишкек) — 250 тысяч евро;

Эрнист Батырканов («Дордой», Бишкек) — 225 тысяч евро;

Нурбол Бактыбеков («Алга», Бишкек) — 200 тысяч евро.

Линия атаки в целом потеряла в цене по сравнению с прошлым годом, прежде всего из-за отсутствия игрока с максимально высокой индивидуальной оценкой.

Полузащита — по-прежнему самая дорогая линия

Эрбол Атабаев — полузащитник сборной КР по футболу и клуба «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад). Ему 24 года. В разные годы играл за клубы в Кыргызстане и России. В 2024–2025 годах выступал за «Абдыш-Ату» (Кант). В национальной сборной — с 2022-го. Фото из архива. Эрбол Атабаев — полузащитник сборной КР по футболу

Как и год назад, наибольшая доля общей стоимости состава приходится на полузащитников. В 2026-м их суммарная оценка превышает 3 миллиона евро, что делает среднюю линию самой дорогой и самой насыщенной по составу.

Полузащитники сборной КР:

Эрбол Атабаев — «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад) — 500 тысяч евро;

Кайрат Жыргалбек уулу — «Барс» (Каракол) — 400 тысяч евро;

Амир Жапаров — «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад) — 400 тысяч евро;

Элдияр Зарыпбеков — «Черноморец» (Новороссийск) — 350 тысяч евро;

Магамед Узденов — «Барс» (Каракол) — 250 тысяч евро;

Одилжон Абдурахманов — «Тханьхоа» (Вьетнам) — 250 тысяч евро;

Нурлан Сарыкбаев — без клуба — 200 тысяч евро;

Адил Кадыржанов — «Дордой» (Бишкек) — 200 тысяч евро;

Азим Азаров — «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад) — 175 тысяч евро;

Арлен Бексулов — «Талант» (Беш-Кунгей) — 175 тысяч евро;

Ислам Юнусов — «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад) — 150 тысяч евро.

Резкого падения стоимости отдельных игроков в этой линии нет. Рынок оценивает полузащиту сборной как стабильную, но без выраженного потенциала роста.

Оборона без перекосов

Защитная линия сборной Кыргызстана выглядит ровной и сбалансированной, без резких ценовых контрастов.

Самыми дорогими игроками обороны остаются:

Тамирлан Козубаев («Персита Тангеранг») — 450 тысяч евро;

Валерий Кичин («Барс», Каракол) — 350 тысяч евро.

Тамирлан Козубаев — защитник сборной КР по футболу. Ему 31 год. Выступает на позиции центрального защитника (иногда левый защитник). В сборной — с 2015-го. В клубной карьере играл за «Дордой», литовские Šiauliai и Granitas, малайзийский PKNS, российский «Шинник», казахстанский «Туран» и гонконгский Eastern, а с 2025 года выступает за «Персита Тангеранг». Фото из интернета. Тамирлан Козубаев — защитник сборной КР по футболу

В 300 тысяч евро оцениваются:

Александр Мищенко («Дордой», Бишкек);

Уланбек Сулейманов (ФК «Узген»).

Также в составе:

Эрмек Кенжебаев («Алга», Бишкек) — 225 тысяч евро;

Эсенбек Усун уулу (ФК «Бишкек Сити») — 175 тысяч евро.

Совокупная стоимость защитников составляет около 1,8 миллиона евро, что сопоставимо с показателями прошлого года.

Вратарская позиция: явный номер один

Эржан Токотаев — вратарь сборной КР по футболу. Ему 25 лет. Ранее играл за клубы «Дордой» и «Алга», а также за команды в Казахстане и Турции. В сезоне-2025/2026 выступает за узбекский клуб «Андижан». В национальной сборной — с 2021 года. Рост — около 1,89 метра. Фото из интернета. Эржан Токотаев — вратарь сборной КР по футболу

Во вратарской линии отчетливо выделяется Эржан Токотаев, чья трансферная стоимость оценивается в 450 тысяч евро.

Остальные голкиперы сборной заметно уступают ему по рыночной оценке:

Артем Прядкин (ФК «Бишкек Сити») — 200 тысяч евро;

Руслан Амиров («Барс», Каракол) — 25 тысяч евро.

Итог

Снижение общей трансферной стоимости сборной КР не свидетельствует о регрессе.

Скорее, это отражение того, что команда стала более ровной, но лишилась игроков, которые ранее заметно увеличивали общий показатель.

7,63 миллиона евро — это оценка сформировавшейся, опытной сборной без «звезд-миллионников», но с устойчивым костяком и понятными лидерами, вокруг которых продолжает строиться игра национальной команды.