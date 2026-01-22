Без миллионников: сколько стоит сборная КР по футболу на начало 2026 года

Совокупная трансферная стоимость сборной Кыргызстана по футболу в начале сезона 2026-го составляет 7 миллионов 630 тысяч евро. Такие данные приводит портал Transfermarkt.
Годом ранее национальную команду оценивали выше — в 8 миллионов 25 тысяч евро. Таким образом, за год общая рыночная стоимость состава сократилась примерно на 395 тысяч евро. Снижение нельзя назвать критичным, однако оно наглядно отражает изменения в структуре команды.
Без ярко выраженного лидераГлавное отличие от прошлогодней картины — отсутствие футболиста с оценкой, близкой к 1 миллиону евро. В прошлом сезоне самым дорогим игроком сборной был Гулжигит Алыкулов, чья стоимость доходила до 800 тысяч евро. В нынешнем составе таких показателей нет.
Самым дорогим футболистом сборной Кыргызстана в 2026-м остается нападающий Джоэл Кожо, оцененный в 600 тысяч евро. Он сохраняет статус главного рыночного актива команды, хотя его стоимость снизилась по сравнению с прошлым годом.
Джоэл Кожо — нападающий сборной республики по футболу. Родился 21 августа 1998-го в Гане, ныне гражданин КР. Центральный форвард. В кыргызском футболе стал известен по выступлениям за «Алай», где в 2018 году стал лучшим бомбардиром чемпионата, затем играл за «Дордой». В дальнейшем выступал за клубы в Узбекистане и Иране.
Другие нападающие:
- Гулжигит Алыкулов («Динамо», Минск) — 450 тысяч евро;
- Атай Джумашев — 375 тысяч евро;
- Кей Мерк («Алга», Бишкек) — 250 тысяч евро;
- Эрнист Батырканов («Дордой», Бишкек) — 225 тысяч евро;
- Нурбол Бактыбеков («Алга», Бишкек) — 200 тысяч евро.
Линия атаки в целом потеряла в цене по сравнению с прошлым годом, прежде всего из-за отсутствия игрока с максимально высокой индивидуальной оценкой.
Полузащита — по-прежнему самая дорогая линияКак и год назад, наибольшая доля общей стоимости состава приходится на полузащитников. В 2026-м их суммарная оценка превышает 3 миллиона евро, что делает среднюю линию самой дорогой и самой насыщенной по составу.
Эрбол Атабаев — полузащитник сборной КР по футболу и клуба «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад). Ему 24 года. В разные годы играл за клубы в Кыргызстане и России. В 2024–2025 годах выступал за «Абдыш-Ату» (Кант). В национальной сборной — с 2022-го.
Полузащитники сборной КР:
- Эрбол Атабаев — «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад) — 500 тысяч евро;
- Кайрат Жыргалбек уулу — «Барс» (Каракол) — 400 тысяч евро;
- Амир Жапаров — «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад) — 400 тысяч евро;
- Элдияр Зарыпбеков — «Черноморец» (Новороссийск) — 350 тысяч евро;
- Магамед Узденов — «Барс» (Каракол) — 250 тысяч евро;
- Одилжон Абдурахманов — «Тханьхоа» (Вьетнам) — 250 тысяч евро;
- Нурлан Сарыкбаев — без клуба — 200 тысяч евро;
- Адил Кадыржанов — «Дордой» (Бишкек) — 200 тысяч евро;
- Азим Азаров — «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад) — 175 тысяч евро;
- Арлен Бексулов — «Талант» (Беш-Кунгей) — 175 тысяч евро;
- Ислам Юнусов — «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад) — 150 тысяч евро.
Резкого падения стоимости отдельных игроков в этой линии нет. Рынок оценивает полузащиту сборной как стабильную, но без выраженного потенциала роста.
Оборона без перекосовЗащитная линия сборной Кыргызстана выглядит ровной и сбалансированной, без резких ценовых контрастов.
Самыми дорогими игроками обороны остаются:
- Тамирлан Козубаев («Персита Тангеранг») — 450 тысяч евро;
- Валерий Кичин («Барс», Каракол) — 350 тысяч евро.
Тамирлан Козубаев — защитник сборной КР по футболу. Ему 31 год. Выступает на позиции центрального защитника (иногда левый защитник). В сборной — с 2015-го. В клубной карьере играл за «Дордой», литовские Šiauliai и Granitas, малайзийский PKNS, российский «Шинник», казахстанский «Туран» и гонконгский Eastern, а с 2025 года выступает за «Персита Тангеранг».
В 300 тысяч евро оцениваются:
- Александр Мищенко («Дордой», Бишкек);
- Уланбек Сулейманов (ФК «Узген»).
Также в составе:
- Эрмек Кенжебаев («Алга», Бишкек) — 225 тысяч евро;
- Эсенбек Усун уулу (ФК «Бишкек Сити») — 175 тысяч евро.
Совокупная стоимость защитников составляет около 1,8 миллиона евро, что сопоставимо с показателями прошлого года.
Вратарская позиция: явный номер одинВо вратарской линии отчетливо выделяется Эржан Токотаев, чья трансферная стоимость оценивается в 450 тысяч евро.
Эржан Токотаев — вратарь сборной КР по футболу. Ему 25 лет. Ранее играл за клубы «Дордой» и «Алга», а также за команды в Казахстане и Турции. В сезоне-2025/2026 выступает за узбекский клуб «Андижан». В национальной сборной — с 2021 года. Рост — около 1,89 метра.
Остальные голкиперы сборной заметно уступают ему по рыночной оценке:
- Артем Прядкин (ФК «Бишкек Сити») — 200 тысяч евро;
- Руслан Амиров («Барс», Каракол) — 25 тысяч евро.
Итог
Снижение общей трансферной стоимости сборной КР не свидетельствует о регрессе.
Скорее, это отражение того, что команда стала более ровной, но лишилась игроков, которые ранее заметно увеличивали общий показатель.
7,63 миллиона евро — это оценка сформировавшейся, опытной сборной без «звезд-миллионников», но с устойчивым костяком и понятными лидерами, вокруг которых продолжает строиться игра национальной команды.