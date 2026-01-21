Кыргызстанский футболист Гулжигит Алыкулов продолжит карьеру в «Динамо-Минск»

Футболист Гулжигит Алыкулов, выступающий за национальную сборную Кыргызстана, официально продолжит карьеру в белорусском клубе «Динамо - Минск», выступающем в высшей лиге чемпионата Беларуси. Об этом сообщает КФС.

Фото КФС. Гулжигит Алыкулов

В январе прошлого года Алыкулов перешел в московское «Торпедо». В составе этого клуба он играл в Первой лиге России до зимнего трансферного периода 2026 года, после чего перешел в «Динамо-Минск». По нашим данным, контракт с новым клубом рассчитан до конца 2026 года.

Напомним, Гулжигит Алыкулов уже имеет опыт выступления в чемпионате Беларуси. В сезонах 2023–2024 годов играл за гродненский «Неман». В ее составе Алыкулов стал серебряным призером чемпионата Беларуси и обладателем Кубка страны, а по итогам сезона — 2024 его признали лучшим игроком клуба.

С 2019 года Гулжигит регулярно выступает за национальную сборную Кыргызстана: на его счету 47 матчей и 6 голов.

По данным немецкого портала Transfermarkt, оценивающего трансферную стоимость игроков, на начало 2025 года стоимость Алыкулова составляла примерно 800 тысяч евро, что делало его одним из самых дорогих игроков «Торпедо».

На начало 2026 года его текущая трансферная стоимость составляет около 450 тысяч евро.