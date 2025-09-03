17:19
Спорт

Кыргызстанец Бусурман Жумагул уулу выиграл бой против Джошуа Сиерра

Боец из Кыргызстана Бусурман Жумагул уулу провел очередной поединок на турнире по смешанным единоборствам Cage Fury 145 в США, сообщает mma_kyrgyz. 

Кыргызстанец (4-0, боевой псевдоним Бушидо) вышел в октагон против Джошуа Сиерра (2-2) из США и задушил американца в первом раунде. Бой прошел в весовой категории до 77 килограммов.

Свой предыдущий поединок в ММА Бусурман Жумагул уулу провел 25 мая на турнире CFFC 142, который состоялся в Атлантик-Сити (США). Его соперником также был представитель США Дин Шэрри (1-1). Бусурман Жумагул уулу нокаутировал американца в первом раунде.

Если наш боец выиграет следующие два боя, он может претендовать на чемпионский титул. Ранее он стал чемпионом CFFC Amateur.
Ссылка: https://24.kg/sport/342080/
просмотров: 474
