Кыргызстанец Бусурман Жумагул уулу выиграл бой против Джошуа Сиерра

Боец из Кыргызстана Бусурман Жумагул уулу провел очередной поединок на турнире по смешанным единоборствам Cage Fury 145 в США, сообщает mma_kyrgyz.

Кыргызстанец (4-0, боевой псевдоним Бушидо) вышел в октагон против Джошуа Сиерра (2-2) из США и задушил американца в первом раунде. Бой прошел в весовой категории до 77 килограммов.

Свой предыдущий поединок в ММА Бусурман Жумагул уулу провел 25 мая на турнире CFFC 142, который состоялся в Атлантик-Сити (США). Его соперником также был представитель США Дин Шэрри (1-1). Бусурман Жумагул уулу нокаутировал американца в первом раунде.

Если наш боец выиграет следующие два боя, он может претендовать на чемпионский титул. Ранее он стал чемпионом CFFC Amateur.