Спорт

На чемпионате мира IMMAF-2025 у кыргызстанцев золото и три серебра

На чемпионате мира по смешанным единоборствам IMMAF 2025, который завершился в Тбилиси, кыргызстанские спорстмены завоевали золото и три серебра.

Карим Юсупов, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, завоевал золотую медаль, оказавшись сильнее соперника из США Колина Робинсона. Он стал двукратным чемпионом мира IMMAF.

Серебро у Газимагомеда Рамазанова (до 70 килограммов), одолевшего оппонента из Таджикистана Иброхима Рахимзоду. Ахмед Сануев (74 килограмма) также на втором месте, победив представителя Черногории Чанджо Райковича. Ийгилик Авазов (до 93 килограммов) был увереннее соперника из Бахрейна Арсена Сулейманова.

Награды также вручены тренерам сборной Кыргызстана Бахтияру Нурматову и Рамазану Никарамазанову — черные пояса. Это высшее международное признание, символизирующее вклад в развитие любительских смешанных единоборств.
Ссылка: https://24.kg/sport/346024/
просмотров: 218
