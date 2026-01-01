Кыргызстанец Ражабали Шайдуллаев одержал победу в титульном бою ММА Rizin FF

Кыргызстанец Ражабали Шайдуллаев одержал победу в титульном бою ММА — крупного промоушена по смешанным единоборствам Rizin FF.

Наш спортсмен выступил в главном событии турнира в городе Сайтаме (Япония) против местного бойца Микуру Асакура.

Поединок, состоящий из трех раундов, завершился досрочно. На старте Ражабали Шайдуллаев завладел явным преимуществом. Заняв доминирующую позицию в партере, он подверг соперника серии ударов. Рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Микуру Асакура получил травму и его унесли на носилках.

25-летний кыргызстанец во второй раз защитил чемпионский пояс Rizin FF в полулегком весе (до 66 килограммов). В профессиональной карьере в ММА он выиграл все 16 боев.

У японца прервалась серия из двух побед. На счету 33-летнего Микуру Асакура 19 выигрышей, пять поражений и один поединок без результата.