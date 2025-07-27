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Спорт

Самат Абдырахманов по прозвищу Кыргыз проиграл реванш Эмилю Новрузову

Самат Абдырахманов по прозвищу Кыргыз проиграл в Москве реванш россиянину Эмилю Новрузову в турнире новой организации IBA Bare Knuckle, которая планирует объединить под своими знаменами сильнейших кулачных бойцов. Гостем турнира стала легенда UFC Джон Джонс.

Напомним, в первый раз эта пара билась за чемпионский титул Hardcore FC в 2023 году, и тогда победу решением судей одержал Эмиль Новрузов.

Накануне Самат Абдырахманов не смог взять реванш. Эмиль Новрузов уже в первом раунде трижды отправил оппонента в нокдаун. И хотя нокаута в итоге не получилось, его победа по итогам пятираундового боя ни у кого не вызвала сомнений.

Всего болельщики увидели девять поединков, и только один из них закончился досрочно.
Ссылка: https://24.kg/sport/337625/
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