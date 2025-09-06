17:15
Кыргызстанец Акбар Абдуллаев одержал пятую победу подряд в ONE Championship

Кыргызстанец Акбар Абдуллаев одержал пятую победу подряд в бойцовской организации ONE Championship.

Фото ONE Championship. Кыргызстанец Акбар Абдуллаев одержал пятую победу подряд в ONE Championship

На турнире ONE Fight Night 35, который прошел 6 сентября в Бангкоке (Таиланд), соперником нашего бойца стал Ибрагим Дауев из России. В третьем раунде представитель КР точным ударом уронил соперника на конвас, где и добил его.

Напомним, 10 января Анвар Абдуллаев одержал победу над чемпионом мира ONE в полулегком весе Танг Каем. Однако он не получил пояс, потому что не смог сдать тест на гидратацию.

ONE Championship (ранее известная как ONE Fighting Championship) — сингапурская организация, проводящая бои по смешанным боевым искусствам.
