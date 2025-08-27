Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» вышел в основной этап Лиги чемпионов

Клуб «Кайрат» одержал победу над «Селтиком» и вышел в основной этап Лиги чемпионов. Об этом сообщается на странице ЛЧ в Instagram.

26 августа на стадионе «Центральный» в Алматы состоялся ответный матч «Кайрата» против «Селтика» из Глазго (Шотландия).

Встреча прошла в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первый матч звершился со счетом 0:0.

Во второй игре, закончившейся также нулевой ничьей, все решила серия пенальти.

«Кайрат», благодаря трем спасениям вратаря Темирлана Анарбекова и трем забитым мячам, одержал победу со счетом 3:2 и впервые в истории вышел в основой этап Лиги чемпионов.