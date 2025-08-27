Следующий бой кыргызстанки Валентины Шевченко может состоятся с Вейли Жанг

Ultimate Fighting Championship (UFC) не исключает, что следующий бой кыргызстанки Валентины Шевченко может состоятся с чемпионкой наилегчайшего дивизиона Вейли Жанг из Китая. Об этом сообщает сообщает MMApuncher.

Фото MMApuncher. Следующий бой Валентины Шевченко может состоятся с Вейли Жанг из Китая

«Китаянка освободит титул чемпионки ради супербоя против Валентины Шевченко», — говорится в сообщении.

Ранее Вейли Жанг заявляла, что ей все равно, кто из бойцов занимает лучшее место в рейтинге. Она также не исключала возможность выйти против Валентины Шевченко, при этом отмечая, что «все зависит от времени, и если у нас обеих будет подходящее время для проведения боя, то он обязательно состоится».

Валентина Шевченко также заявляла, что готова к бою с представительницей Китая.

В мае кыргызстанка убедительно защитила свой чемпионский титул в UFC. Валентина Шевченко победила француженку Манон Фиоро единогласным решением судей в соглавном событии турнира UFC 315, который состоялся в ночь на 12 мая в Монреале (Канада).

В активе кыргызстанки восемь побед пояса наилегчайшей категории. Всего у нее 25 побед, четыре поражения и одна ничья.