15:39
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Спорт

Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев одержал свою первую победу на турнире UFC

Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев (9-1) одержал свою первую победу на турнире UFC Fight Night, который проходит в Шанхае (Китай). Об этом в соцсетях сообщила лига Octagon.

СМИ
Фото СМИ. Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев одержал свою первую победу на турнире UFC

Его соперником стал боец из Казахстана Диар Нургожай.

А первом раунде Уран Сатыбалдиев сразу точно попал по сопернику и уложил его. Спустя полторы минуты наш боец отправил оппонента в нокдаун, после чего перешел в партер.

После незавершенного приема казахстанцу удалось вырваться. Однако соперник использовал удушающий прием и Диар Нургожай сдался.

Первый раунд боя длился 2 минуты 15 секунд.

Это первая победа Урана Сатыбалдиев в UFC.
Ссылка: https://24.kg/sport/340733/
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанский боец Муртазали Магомедов проведет бой за контракт с UFC
UFC unveils official poster for Kazakhstan - Kyrgyzstan tournament
UFC представил официальный постер турнира Казахстан — Кыргызстан
Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай досрочно победил Тофика Мусаева на турнире UFC
Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев проиграл свой дебютный бой в UFC
Antonina Shevchenko leaves UFC to pursue career as pilot
Date of next Valentina Shevchenko’s UFC fight, her rival announced
Боец UFC из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай рассказал, как работал дворником
Valentina Shevchenko tops UFC women's P4P rankings
UFC. Валентина Шевченко после боя поблагодарила болельщиков и Кыргызстан
Популярные новости
В&nbsp;штаб &laquo;Барселоны&raquo; включен главный тренер сборной Кыргызстана по&nbsp;футзалу В штаб «Барселоны» включен главный тренер сборной Кыргызстана по футзалу
Волейболистки Кыргызстана впервые будут участвовать в&nbsp;чемпионате мира Волейболистки Кыргызстана впервые будут участвовать в чемпионате мира
Юношеская сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу обыграла казахстанский &laquo;Кайрат&raquo; Юношеская сборная Кыргызстана по футболу обыграла казахстанский «Кайрат»
В&nbsp;США на&nbsp;кукурузном поле построили лабиринт в&nbsp;честь рекорда Александра Овечкина В США на кукурузном поле построили лабиринт в честь рекорда Александра Овечкина
Бизнес
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
23 августа, суббота
15:27
Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев одержал свою первую победу на турнире UFC Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев одержал свою первую побед...
15:22
В колониях Кыргызстана впервые прошло культурное мероприятие «Сармерден»
15:11
Кубок CAFA. Определен новый тренерский штаб сборной Кыргызстана по футболу
14:40
Участники рынка виртуальных активов вошли в состав Совета по развитию бизнеса КР
14:31
В части Бишкека 29 августа отключат воду