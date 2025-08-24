Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев вошел в историю UFC за используемый прием

Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев (9-1) вошел в историю UFC, одержав свою первую победу на турнире UFC Fight Night, который проходит в Шанхае (Китай), благодаря приему «удушение Эзекиела». Об этом сообщила лига Octagon.

Фото UFC. Уран Сатыбалдиев благодаря своему приему вошел в историю UFC, став четвертым бойцом лиги, оформившим победу «удушением Эзекиела»

Напомним, наш спортсмен 23 августа принял участие в первом в истории промоушена бою между представителями Кыргызстана и Казахстана. Его соперником стал боец Диар Нургожай.

В первом раунде Уран Сатыбалдиев сразу точно попал по сопернику и уложил его. Спустя полторы минуты отправил оппонента в нокдаун, после чего перешел в партер.

После незавершенного приема казахстанцу удалось вырваться. Однако соперник использовал удушающий прием и Диар Нургожай сдался.

Отмечается, что Уран Сатыбалдиев благодаря своему приему в этом поединке вошел в историю UFC, став четвертым бойцом лиги, оформившим победу «удушением Эзекиела». До кыргызстанца это удавалось лишь Алексею Олейнику, Ремко Пардулу и Александру Волкову.

Для Урана Сатыбалдиева эта победа стала девятой в профессиональной карьере в ММА и первой в UFC. Дияр Нургожай потерпел второе поражение в карьере.

«Я готовился. Ко мне приехал тренер из Дагестана, мы готовились два месяца. А также со мной был мой тренер из Америки», — сказал Уран Сатыбалдиев после поединка.

Прием «удушение Эзекиела» назван в честь впервые применившего его в конце 1980-х годов бразильского дзюдоиста Эзекиела Парагуасу. При его выполнении спортсмен заводит одну руку сзади за голову соперника, а второй надавливает на шею спереди, перекрывая трахею или сонную артерию.