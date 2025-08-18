17:53
Спорт

Президентский кубок по кок-бору пройдет с 31 августа по 7 сентября

Фото Федерации кок- бору. Президентский кубок по кок-бору 2024

С 31 августа по 7 сентября в Чолпон-Ате на ипподроме пройдет масштабное спортивное событие — Президентский кубок по кок- бору. О подготовке к турниру, новых правилах и командах в интервью 24.kg рассказал пресс-секретарь Федерации кок- бору Самат Джумакадыров.

— Когда планируется проведение Президентского кубка в этом году?

— В этом году он состоится с 31 августа по 7 сентября в Чолпон-Ате. Турнир пройдет сразу в трех лигах. В высшей и первой лигах — по 12 команд, а во второй пока зарегистрировали шесть команд, но в целом ограничений по количеству участников там нет.

— Какой призовой фонд турнира?

— Его определит государство. Поскольку это республиканский турнир, размер призового фонда устанавливает дирекция по национальным видам спорта. Она же выступает официальным организатором соревнований. На данный момент размер призового фонда нам не известен.

— Ранее сообщалось, что внесли изменения в правила игры...

— Сейчас мы на финальном этапе их утверждения. Шесть месяцев над ними работал специальный комитет, в который входили игроки, судьи и эксперты. Основные нововведения касаются повышения безопасности. Будет ужесточено наказание за умышленный наезд на соперника, усилят ответственность судей. Но им дадут больше полномочий. В частности, право чаще применять красные карточки при грубых нарушениях.

После официального утверждения правил мы проведем масштабную информационную кампанию по стране — будем обучать команды. Главное для нас — здоровье и безопасность участников.

Хочу отметить, что новые правила планируют ввести на предстоящем Президентском кубке.

— Известно ли, сколько команд примут участие в турнире?

— Более 30 команд со всей республики. Ранее было только две лиги — высшая и первая. Мы ввели вторую, и это дало очень хороший результат. Теперь все новые, начинающие команды будут играть именно в ней, чтобы не конкурировать с профессионалами. Это сделали для справедливой и честной борьбы.

Могу сказать, что Президентский кубок по кок- бору — одно из самых ожидаемых спортивных событий в Кыргызстане, собирающее лучших всадников и команды страны. В этом году турнир обещает быть не только масштабным, но и новаторским.
