Кыргызстанцы завоевали два серебра на чемпионате мира по пляжному самбо

Кыргызстанцы завоевали серебряные медали чемпионата мира по пляжному самбо, который прошел 2-3 августа в Сингапуре. Об этом в соцсетях сообщило Государственное агентство физической культуры и спорта КР.

Вторые места заняли Жамалбек Асылбек уулу в весовой категории до 88 килограммов и Бекболот Токтогонов в категории свыше 88 килограммов.

В Госагентстве отметили, что национальная сборная под руководством президента федерации Азима Ибраева впервые в истории приняла участие в чемпионате мира по пляжному самбо.

