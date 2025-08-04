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Спорт

Кыргызстанцы завоевали два серебра на чемпионате мира по пляжному самбо

Кыргызстанцы завоевали серебряные медали чемпионата мира по пляжному самбо, который прошел 2-3 августа в Сингапуре. Об этом в соцсетях сообщило Государственное агентство физической культуры и спорта КР.

Вторые места заняли Жамалбек Асылбек уулу в весовой категории до 88 килограммов и Бекболот Токтогонов в категории свыше 88 килограммов.

В Госагентстве отметили, что национальная сборная под руководством президента федерации Азима Ибраева впервые в истории приняла участие в чемпионате мира по пляжному самбо.

Ссылка: https://24.kg/sport/338487/
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