Денис Петрашов не вышел в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта

Фото из интернета. Денис Петрашов не смог пробиться в полуфинал на дистанции 200 метров брассом на ЧМ в Сингапуре

Кыргызстанский пловец Денис Петрашов завершил выступление на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

По данным сайта чемпионата, спортсмен не сумел выйти в полуфинал. Он стартовал в четвертом заплыве и финишировал пятым, показав результат 2 минуты 11,68 секунды. Этого времени не хватило для выхода в следующий этап: в общем зачете Денис Петрашов занял 19-е место. Всего в соревнованиях участвовали 43 пловца.

Напомним, ранее на этом же чемпионате Денис Петрашов завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом, став первым кыргызстанским пловцом, добившимся такого успеха на мировом уровне.