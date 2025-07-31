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Спорт

Денис Петрашов не вышел в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта

Фото из интернета. Денис Петрашов не смог пробиться в полуфинал на дистанции 200 метров брассом на ЧМ в Сингапуре

Кыргызстанский пловец Денис Петрашов завершил выступление на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

По данным сайта чемпионата, спортсмен не сумел выйти в полуфинал. Он стартовал в четвертом заплыве и финишировал пятым, показав результат 2 минуты 11,68 секунды. Этого времени не хватило для выхода в следующий этап: в общем зачете Денис Петрашов занял 19-е место. Всего в соревнованиях участвовали 43 пловца. 

Напомним, ранее на этом же чемпионате Денис Петрашов завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом, став первым кыргызстанским пловцом, добившимся такого успеха на мировом уровне.
Ссылка: https://24.kg/sport/338070/
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