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Спорт

Всемирная летняя универсиада. Результаты сборной Кыргызстана

Фото fisu.net. Универсиада в Германии

В Германии накануне завершилась XXXII Всемирная летняя универсиада. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В универсиаде приняли участие около 8,5 тысячи спортсменов из более чем 150 стран. Соревнования прошли по 18 видам спорта, в пяти из них — в плавании, таэквондо, дзюдо, легкой атлетике и настольном теннисе — выступили кыргызстанцы.

16 июля состоялась церемония открытия. Флаг Кыргызстана нес дзюдоист Эмирхан Жолдошказиев.

из интернета
Фото из интернета. Сборная Кыргызстана на открытии универсиады

В состав сборной республики вошли 15 спортсменов.

Лучший результат показал Денис Петрашов, завоевавший золотую медаль. В заплыве на 100 метров брассом в финале кыргызстанец показал результат 59,32 секунды.

Вторую и последнюю для КР на этой универсиаде награду получил таэквондист Нурхан Самидинов.

В весовой категории до 54 килограммов, где было заявлено 30 таэквондистов, он обыграл спортсменов из Австралии, Японии и Египта. В полуфинале уступил сопернику из США Йонсоку Итану Гану. У кыргызстанца бронзовая медаль.

Результаты других таэквондистов из КР: Абдулазим Абдурахимов стал девятым, Айдин Алтыбаев оказался на 17-м месте, Ажар Махметова проиграла в 1/16 финала и не попала в итоговый протокол.

Лучшие результаты кыргызстанских дзюдоистов показали Мырзайым Дуйшонбекова (до 70 килограммов), Даут Полтушев (до 100 килограммов) и Эмирхан Жолдошказиев (свыше 100 килограммов), которые заняли седьмые места.

В 1/16 финала Мырзайым Дуйшонбекова победила иппоном спортсменку из Ливана за 32 секунды, в 1/8 финала она оказалась сильнее соперницы из Венгрии, но в четвертьфинале проиграла японке, которая в итоге и стала победительницей. К сожалению, в утешительном турнире за бронзу кыргызстанка уступила бразильянке.

Даут Полтушев был сильнее спортсменов из Пакистана и Нидерландов, затем уступил представителям Молдовы, а в утешительном турнире — Румынии.

Эмирхан Жолдошказиев выиграл у представителей Китайского Тайбэя и Украины, но проиграл узбекскому дзюдоисту.

В весовой категории до 73 килограммов Нурмухаммед Бакирдинов стартовал с победы над представителем Косово, но затем проиграл бразильцу. Ханболот Ырысбеков (до 66 килограммов) и Анарбек Ишенбаев (до 90 килограммов) уступили в первой встрече французу и корейцу соответственно.

Кыргызстанская бегунья Айнуска Калил кызы заняла восьмое место в полумарафоне. Ее результат — 1 час 14 минут 41 секунда. Всего в забеге приняли участие 27 девушек.

Среди мужчин в забеге участвовал Нурсултан Кенешбеков. Кыргызстанец сошел с дистанции после 10 километров и не смог завершить соревнования.

Два спортсмена представили КР и в настольном теннисе.

В личном зачете Тилек Молдалиев в первой встрече обыграл представителя Индии, но затем уступил спортсменам из Венгрии и Турции. Он в числе 30 теннисистов, которые в итоговом протоколе находятся на 65-м месте. Бектемир Осмонов проиграл две встречи и в итоговый протокол не попал.

В парном зачете у команды нашей республики 33-е место. Тилек Молдалиев и Бектемир Осмонов проиграли в первой встрече команде Турции. Отметим, на этой позиции вместе с Кыргызстаном находится 30 команд.

В общекомандном медальном зачете сборная КР расположилась на 38-м месте.

Напомним, Кыргызстан принимает участие в летних универсиадах с 1995 года. Всего у нашей сборной 16 медалей — 3 золотые, 2 серебряные и 11 бронзовых наград. Золотые медали завоевали в 2017-м Дарья Маслова в беге на 5 тысяч метров, в 2013 году — Нурбек Аканов и Нурбек Кожобеков в борьбе на поясах.

XXXII Всемирная летняя универсиада стала важным этапом для кыргызстанской сборной: одни спортсмены подтвердили свой потенциал на международной арене, другие получили ценный соревновательный опыт.
Ссылка: https://24.kg/sport/337640/
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