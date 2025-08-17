В Чолпон-Ате пройдет III Тюркская универсиада

Третья универсиада среди студентов тюркоязычных стран пройдет в городе Чолпон-Ата на Иссык-Куле с 3 по 9 сентября. Об этом сообщает Ассоциация футзала Кыргызстана.

По ее данным, соревнования пройдут по семи видам спорта: шахматам, настольному теннису, волейболу, дзюдо, греко-римской борьбе, вольной борьбе и футзалу.

В универсиаде примут участие команды из Кыргызстана, Казахстана, Турции, Узбекистана и Азербайджана.

Соревнования по футзалу пройдут по круговой системе, а победителем будет объявлена команда, набравшая наибольшее количество очков.

Тюркская универсиада – это праздник не только спортивных, но и культурных ценностей. В период между соревнованиями будут организованы различные культурно-познавательные мероприятия, что будет способствовать укреплению дружеских связей между молодежью, говорится в сообщении.