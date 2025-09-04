В Чолпон-Ате сегодня стартует III Тюркская универсиада. В ней примут участие более 450 спортсменов — студенты высших учебных заведений из Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Турции и Узбекистана. Об этом сообщают организаторы.

Уточняется, что соревнования пройдут в семи видах спорта: волейбол, футзал, настольный теннис, шахматы, дзюдо, вольная борьба и греко-римская борьба.

На побережье Иссык-Куля также приехали в качестве наблюдателей представители Венгрии и Таджикистана.

Универсиада станет ярким событием студенческого спорта, укрепит дружбу между молодежью тюркских стран и станет площадкой для продвижения здорового образа жизни и спортивного единства, отметили организаторы.

Тюркская универсиада — международные соревнования среди студентов вузов, проводимые под эгидой Организации тюркских государств.