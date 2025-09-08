Тюркская универсиада. Сборная КР по вольной борьбе завоевала шесть медалей

Сборная страны по вольной борьбе завоевала шесть медалей на Тюркской универсиаде, которая проходит на Иссык-Куле. Об этом сообщили организаторы.

В турнире вольников разыграно шесть комплектов медалей в олимпийских весовых категориях. За победу боролись спортсмены из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

По итогам кыргызстанцы завоевали два золота, три серебра и одну бронзу.

В весовой категории до 57 килограммов серебряная медаль у Мухаммадрасула Салиева, а в весовой категории до 65 килограммов первое место завоевал Билол Шарип уулу. Золото также у Байтемира Тулобердиева в весовой категории до 74 килограммов.

В весовой категории до 86 килограммов на вторую ступень пьедестала поднялся Эльнур Акыбаев. Айтенир Максатов занял третье место в весовой категории до 97 килограммов. Серебро и у Жаргалана Будажапова (весовая категория до 125 килограммов).