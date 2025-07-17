Всемирная универсиада. Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов вышел в полуфинал

Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов вышел в полуфинал Всемирной летней Универсиады в Германии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В заплыве на 100 метров брассом в предварительном раунде кыргызстанец в восьмом заплыве занял второе место место с результатом 1 минута 0,63 секунды.

В итоговом протоколе предварительных заплывов он стал третьим и вышел в полуфинал.

Заплывы полуфинала начнутся в 23.30 по бишкекскому времени.

Летняя универсиада пройдет 16-27 июля в городе Рейн-Рур. На универсиаде наша сборная представлена в плавании, таэквондо, дзюдо, легкой атлетике и настольном теннисе.