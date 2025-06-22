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Спорт

Кыргызский футбольный союз удостоен награды FIFA Forward Awards

Кыргызский футбольный союз удостоен награды FIFA Forward Awards. Об этом на своей странице в Facedook сообщил Откурбек Рахманов.

По его словам, в Майами (США) стартовал саммит ФИФА для руководителей национальных футбольных ассоциаций. КФС на форуме представляют первый вице-президент Нурдин Букуев и генеральный секретарь Медербек Сыдыков.

Стало известно, что КФС удостоен престижной награды FIFA Forward Awards за успешную реализацию проекта строительства Национальной футбольной академии, завершенного в октябре 2024 года. Награду представителям Кыргызстана вручил президент ФИФА Джанни Инфантино.

FIFA Forward Awards — новая инициатива ФИФА, направленная на признание лучших инфраструктурных проектов, реализованных азиатскими национальными ассоциациями. Цель — отметить лучшие практики и вдохновляющие примеры развития футбольной инфраструктуры, а также способствовать обмену опытом и знаниями внутри международного футбольного сообщества.
Ссылка: https://24.kg/sport/333668/
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