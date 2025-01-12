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Спорт

Кыргызстанец Акбар Абдуллаев одержал победу над чемпионом мира ONE Танг Каем

Кыргызстанец Акбар Абдуллаев одержал победу над чемпионом мира ONE в полулегком весе Танг Каем. Об этом сообщается на сайте ONE Championship.

ONE Championship
Фото ONE Championship. Кыргызстанец Акбар Абдуллаев одержал победу над чемпионом мира ONE Танг Каем

Однако Акбар Абдуллаев не получил пояс победителя, потому как 10 января при взвешивании выяснилось, что он не укладывается в вес и был оштрафован.

«Претендент, который находился на пятой строчке полулегкого дивизиона, с самого начала захватил инициативу и одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде в бою в промежуточном весе 156,75 фунта (71,16 килограмма) в рамках турнира ONE Fight Night 27: Танг против Абдуллаева. Турнир прошел на легендарном стадионе Люмпини в Бангкоке (Таиланд)», — говорится в сообщении.

«У нас не было конкретного плана на бой. Я просто собирался делать то, что всегда делаю: давить на соперника, доминировать в бою и контролировать ситуацию. После первого раунда я увидел в глазах Танг Кая, что я смогу его победить. На самом деле я всегда нацелен на победу. Я никогда не выхожу на бой, не зная, что выиграю. Поэтому я этого ожидал», — сказал после победы Акбар Абдуллаев.

Он также отметил, что в случае реванша соперника готов выйти на поединок снова.

Кыргызстанец также обратился к своим фанатам.

«Три года назад я работал курьером в Москве, доставлял торты через службу доставки. Я бы никогда не подумал, что буду здесь и сейчас. Поэтому хочу сказать: ставьте цели, не сдавайтесь. Продолжайте двигаться вперед. Я не из богатой семьи, у меня не было спонсоров или старших братьев, которые поддерживали бы меня. Можно сказать, что я сам себя сделал. И, хотя сегодня мы не забрали пояс, это не главное. Мы все равно сделали все, что могли, и улучшили свои перспективы. Так что никогда не сдавайтесь. Ставьте цели и идите к ним», — добавил он.

ONE Championship — это многонациональный промоушен спортивных единоборств, основанный 14 июля 2011 года Чатри Ситьодтонгом и Виктором Цуем.

Изначально соревнования ONE были сосредоточены на смешанных боевых искусствах (ММА), но с тех пор они включили в себя поединки по муай-тай, кикбоксингу и сабмишн-грэпплингу.

В 2024-м Forbes оценил ONE Championship в $1,3 миллиарда, что сделало его четвертым по стоимости промоушеном боевых видов спорта после UFC, WWE и AEW.
Ссылка: https://24.kg/sport/316523/
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