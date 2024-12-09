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Спорт

Кыргызстанские самбисты завоевали три бронзы на Кубке Гран-при в Казани

Кыргызстанские самбисты завоевали три бронзы на Кубке Гран-при в Казани. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта КР.

департамента физической культуры и спорта КР
Фото департамента физической культуры и спорта КР

По его данным, национальная сборная команда Кыргызстана по самбо завоевала три бронзовые медали на Кубке Гран-при, который прошел в Республике Татарстан (Россия).

В весовой категории до 71 килограмма бронзовую медаль в спортивном самбо завоевал Байэл Жакшылыков. А в боевом самбо на третью ступень пьедестала поднялся Шерзат Кудайбердиев. В весовой категории свыше 98 килограммов в спортивном самбо бронза у Бекболота Токтогонова.
Ссылка: https://24.kg/sport/313613/
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