Кыргызстанские самбисты завоевали три бронзы на Кубке Гран-при в Казани. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта КР.

Фото департамента физической культуры и спорта КР

По его данным, национальная сборная команда Кыргызстана по самбо завоевала три бронзовые медали на Кубке Гран-при, который прошел в Республике Татарстан (Россия).

В весовой категории до 71 килограмма бронзовую медаль в спортивном самбо завоевал Байэл Жакшылыков. А в боевом самбо на третью ступень пьедестала поднялся Шерзат Кудайбердиев. В весовой категории свыше 98 килограммов в спортивном самбо бронза у Бекболота Токтогонова.