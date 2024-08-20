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Спорт

«Мы не ограничили себя в мечте». Путь кыргызстанских спортсменок к Паралимпиаде

Три спортсмена из Кыргызстана примут участие в Паралимпийских играх в Париже. Двое из них — воспитанницы Федерации триатлона КР. Айтунук Жоомарт кызы впервые в истории представит нашу страну в олимпийском состязании именно по триатлону. Гульназ Жузбаева будет участвовать в соревнованиях по легкой атлетике.

Федерации триатлона КР
Фото Федерации триатлона КР. Айтунук Жоомарт кызы и Гульназ Жузбаева

Айтунук начала свой путь в спорте в 2012 году с плавания. Гульназ с 2010 года занималась бегом, став первой незрячей бегуньей Кыргызстана. В 2019-м они обе пришли в триатлон. Мечта попасть на Олимпийские игры появилась сразу. С 2022 года начался планомерный стратегический путь к ней. Тогда же появились и первые успехи: на чемпионате Азии в Самарканде Айтунук пришла к финишу первой, а Гульназ второй, и на этапе Кубка мира в ОАЭ атлетки взяли те же места, только первой была Гульназ.

Олимпийский год начался для спортсменок со сборов — тренировки проходили на Иссык-Куле в течение двух месяцев. Затем было пять стартов за 1,5 месяца. Они повторили свой успех на чемпионате Азии, заняв высшие ступеньки пьедестала. Дополнительно Гульназ пробежала отборочные дистанции в Париже и Цюрихе и завоевала паралимпийскую лицензию по легкой атлетике; Айтунук была 12-я в рейтинге триатлетов и прошла отбор по квоте. В присуждении лицензии Айтунук большую роль сыграло и то, что Федерация триатлона в нашей стране еще совсем молодая, а спортсмены уже стабильно показывают самые высокие результаты на международных стартах.

Федерации триатлона КР
Фото Федерации триатлона КР . Айтунук Жоомарт кызы и Гульназ Жузбаева

«Две лицензии на Паралимпиаду из трех принесли Кыргызстану воспитанницы нашей федерации. Это же здорово! Еще 9 лет назад у нас в стране вообще не было этого вида спорта. А сегодня — Паралимпийские игры. Я очень горд, — радуется за «своих» президент Федерации триатлона КР Чынгыз Алканов. — Мы стремимся сделать триатлон доступным для всех, независимо от возраста, пола или способностей. Приходите, становитесь триатлетами, побеждайте на чемпионатах мира или даже на Олимпийских играх — почему нет? Все это теперь возможно в Кыргызстане».

Айтунук

Сегодня атлетки признаются, что их путь в большой спорт начался с желания стать примером для незрячих. Айтунук хотелось вдохновить детей идти в спорт. Теперь, когда это уже получается, она задумывается и о тренерстве: «Когда буду готова духовно и пойму, что смогу нести ответственность за других».

Федерации триатлона КР
Фото Федерации триатлона КР. Айтунук Жоомарт кызы

Она также отдает дань и поддержке, оказанной ей самой. «Невозможно перечислить всех, кого хочется благодарить: тех, кто показал путь своим примером, кто в нас поверил, кто создал условия. Много триатлетов нас поддерживают: кто словом, кто делом — я всем очень благодарна. — говорит Айтунук — Все мы (лицензиаты Паралимпийских игр в Париже) также — выпускники Федерации незрячих КР. Там мы проходили реабилитацию. Так что мы свой успех делим и с ними. Мы как одна семья: кто-то в творчестве делает успехи, кто-то в спорте — и нас очень много».

Гульназ

Гульназ изначально на себе испытывала все, что рекомендовала другим незрячим людям, проходившим реабилитацию под ее руководством. Она — исполнительный директор Федерации незрячих КР. Вместе они учились бегать, плавать, кататься на велосипеде, играть в боулинг — вести здоровый и активный образ жизни. «Без физических и социальных навыков незрячего человека нельзя привести в профессиональный спорт, — поясняет Гульназ. — Поэтому мы большие усилия прикладываем, чтобы подготовить ребят и передать другим федерациям».

Федерации триатлона КР
Фото Федерации триатлона КР. Гульназ Жузбаева

Когда это начало получаться, пришло понимание, что из-за неразвитости паралимпийского спорта у нас в стране мало и понимания существующих в нем процессов и процедур. Опять пришлось изучать все на себе. «Мы хотим, чтобы наши выпускники нашли себя и исполнили свои мечты. С этой целью мы сотрудничаем с разными федерациями, но я особенно благодарна именно Федерации триатлона КР — они первые в нас когда-то поверили».

«Никто не хотел нас тренировать».
Начинала Гульназ одна, много лет назад, когда еще никто не верил, что это будет возможно в Кыргызстане для незрячих — не только спортом заниматься на высшем уровне, но вообще, самостоятельно выходить на прогулку. «Нас никто не признавал. Никто не верил. И никто не хотел нас тренировать. Вообще никто. Просто они боялись взять на себя ответственность, т.к. не знали, как тренировать незрячих. Мы тоже не знали», — делится атлетка. Но с олимпийским характером они продолжали искать, пока ни встретили Андрея Ханадеева — ныне главного тренера по паратриатлону Федерации триатлона КР.

Федерации триатлона КР
Фото Федерации триатлона КР. Андрей Ханадеев, главный тренер по паратриатлону Федерации триатлона КР

Он тоже не знал... но согласился. Андрей — профессиональный спортсмен, до 2010-го года занимался современным пятиборьем. На вопрос о том, как всего за несколько лет ему удалось не только освоить навыки тренировки людей с инвалидностью, но и взрастить из некоторых мировых чемпионок, отвечает: «Чутье на спортсменов у меня в крови».

Инклюзивность во всем
После завоевания лицензий — небольшой отдых и восстановление, а далее Гульназ Жузбаеву и Айтунук Жоомарт кызы ждала подготовка к Паралимпиаде: усиленные тренировки в триатлон-центре и международные сборы. «Они тренируются вместе со всей сборной КР по триатлону, — рассказывает Андрей. — Мы придерживаемся принципа, что все спортсмены тренируются вместе. Нагрузки и их распределение у паратриатлетов немного другие, но база и сам спортивный процесс едины. Мы все делаем вместе».

Федерации триатлона КР
Фото Федерации триатлона КР. Паратриатлеты

Ранее в кыргызстанском спорте вообще не существовало условий для людей с инвалидностью. Федерация триатлона КР первая «задумалась» о том, что условия должны быть равные для всех. Сначала стали вкладываться в спорсменов: тренировать, поддерживать, помогать с участием в стартах и соревнованиях. Это дало первые плоды — все больше людей с инвалидностью стали приходить в спорт, вдохновляясь успехами первых паратриатлетов.

Затем в федерации начали трудиться над созданием равных условий для тренировок. Так был задуман первый в Кыргызстане инклюзивный бассейн. Проект смог воплотиться в жизнь благодаря государственно-частному партнерству Федерации триатлона КР с департаментом управления муниципальным имуществом мэрии Бишкека. По ходу реализации он изрядно вырос, и сейчас Кыргызстан может похвастаться первым и пока единственным инклюзивным триатлон-центром во всей Центральной Азии. А также паратриатлетами — призерами мировых соревнований, а теперь и лицензиатами Паралимпийских игр.

«В Кыргызстане вообще нет достаточных условий, особенно для передвигающихся на колясках — даже чтобы куда-то заехать, — а тут можно тренироваться! Я очень рада, что теперь спорт доступен для всех, — делится Гульназ Жузбаева. — Огромное спасибо Федерации триатлона, ее президенту Чынгызу Алканову за создание именно инклюзивного центра. Надеюсь, и наш вклад тоже сыграл свою роль, так как  мы действительно упорно тренировались и в федерации видели наши успехи, понимали, что в нас можно вкладывать».

Что дальше?
И спортсменки, и тренер в один голос заявляют: Паралимпиада была мечтой (и значит, целью) изначально. И рецепт успеха у них тоже один: когда есть желание, тем более мечта, надо поменьше думать и смелее делать шаги ей навстречу, несмотря ни на какие препятствия. «Билет» на участие в Паралимпиаде добыт. И теперь они, конечно, мечтают о высшем спортивном пьедестале.

«Чем больше людей от нас попадает на Олимпиаду, тем лучше, — делится планами Андрей Ханадеев. — Сейчас у нас в триатлон-центре появилось много колясочников, может, на следующей Олимпиаде и они от нас участвовать будут. Но хотим мы, конечно, олимпийские медали. Если не на этих стартах, то в 2028 году в Лос-Анджелесе — точно».

Тренеру виднее, но мы будем всей страной очень болеть за наших параатлеток и их олимпийские награды уже в этом сентябре. Правда?
Ссылка: https://24.kg/sport/302556/
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