«Мы не ограничили себя в мечте». Путь кыргызстанских спортсменок к Паралимпиаде

Три спортсмена из Кыргызстана примут участие в Паралимпийских играх в Париже. Двое из них — воспитанницы Федерации триатлона КР. Айтунук Жоомарт кызы впервые в истории представит нашу страну в олимпийском состязании именно по триатлону. Гульназ Жузбаева будет участвовать в соревнованиях по легкой атлетике.

Фото Федерации триатлона КР. Айтунук Жоомарт кызы и Гульназ Жузбаева

Айтунук начала свой путь в спорте в 2012 году с плавания. Гульназ с 2010 года занималась бегом, став первой незрячей бегуньей Кыргызстана. В 2019-м они обе пришли в триатлон. Мечта попасть на Олимпийские игры появилась сразу. С 2022 года начался планомерный стратегический путь к ней. Тогда же появились и первые успехи: на чемпионате Азии в Самарканде Айтунук пришла к финишу первой, а Гульназ второй, и на этапе Кубка мира в ОАЭ атлетки взяли те же места, только первой была Гульназ.

Олимпийский год начался для спортсменок со сборов — тренировки проходили на Иссык-Куле в течение двух месяцев. Затем было пять стартов за 1,5 месяца. Они повторили свой успех на чемпионате Азии, заняв высшие ступеньки пьедестала. Дополнительно Гульназ пробежала отборочные дистанции в Париже и Цюрихе и завоевала паралимпийскую лицензию по легкой атлетике; Айтунук была 12-я в рейтинге триатлетов и прошла отбор по квоте. В присуждении лицензии Айтунук большую роль сыграло и то, что Федерация триатлона в нашей стране еще совсем молодая, а спортсмены уже стабильно показывают самые высокие результаты на международных стартах.

Фото Федерации триатлона КР . Айтунук Жоомарт кызы и Гульназ Жузбаева

«Две лицензии на Паралимпиаду из трех принесли Кыргызстану воспитанницы нашей федерации. Это же здорово! Еще 9 лет назад у нас в стране вообще не было этого вида спорта. А сегодня — Паралимпийские игры. Я очень горд, — радуется за «своих» президент Федерации триатлона КР Чынгыз Алканов. — Мы стремимся сделать триатлон доступным для всех, независимо от возраста, пола или способностей. Приходите, становитесь триатлетами, побеждайте на чемпионатах мира или даже на Олимпийских играх — почему нет? Все это теперь возможно в Кыргызстане».

Айтунук

Сегодня атлетки признаются, что их путь в большой спорт начался с желания стать примером для незрячих. Айтунук хотелось вдохновить детей идти в спорт. Теперь, когда это уже получается, она задумывается и о тренерстве: «Когда буду готова духовно и пойму, что смогу нести ответственность за других».

Фото Федерации триатлона КР. Айтунук Жоомарт кызы

Она также отдает дань и поддержке, оказанной ей самой. «Невозможно перечислить всех, кого хочется благодарить: тех, кто показал путь своим примером, кто в нас поверил, кто создал условия. Много триатлетов нас поддерживают: кто словом, кто делом — я всем очень благодарна. — говорит Айтунук — Все мы (лицензиаты Паралимпийских игр в Париже) также — выпускники Федерации незрячих КР. Там мы проходили реабилитацию. Так что мы свой успех делим и с ними. Мы как одна семья: кто-то в творчестве делает успехи, кто-то в спорте — и нас очень много».

Гульназ

Гульназ изначально на себе испытывала все, что рекомендовала другим незрячим людям, проходившим реабилитацию под ее руководством. Она — исполнительный директор Федерации незрячих КР. Вместе они учились бегать, плавать, кататься на велосипеде, играть в боулинг — вести здоровый и активный образ жизни. «Без физических и социальных навыков незрячего человека нельзя привести в профессиональный спорт, — поясняет Гульназ. — Поэтому мы большие усилия прикладываем, чтобы подготовить ребят и передать другим федерациям».

Фото Федерации триатлона КР. Гульназ Жузбаева

Когда это начало получаться, пришло понимание, что из-за неразвитости паралимпийского спорта у нас в стране мало и понимания существующих в нем процессов и процедур. Опять пришлось изучать все на себе. «Мы хотим, чтобы наши выпускники нашли себя и исполнили свои мечты. С этой целью мы сотрудничаем с разными федерациями, но я особенно благодарна именно Федерации триатлона КР — они первые в нас когда-то поверили».

«Никто не хотел нас тренировать».

Начинала Гульназ одна, много лет назад, когда еще никто не верил, что это будет возможно в Кыргызстане для незрячих — не только спортом заниматься на высшем уровне, но вообще, самостоятельно выходить на прогулку. «Нас никто не признавал. Никто не верил. И никто не хотел нас тренировать. Вообще никто. Просто они боялись взять на себя ответственность, т.к. не знали, как тренировать незрячих. Мы тоже не знали», — делится атлетка. Но с олимпийским характером они продолжали искать, пока ни встретили Андрея Ханадеева — ныне главного тренера по паратриатлону Федерации триатлона КР.

Фото Федерации триатлона КР. Андрей Ханадеев, главный тренер по паратриатлону Федерации триатлона КР

Он тоже не знал... но согласился. Андрей — профессиональный спортсмен, до 2010-го года занимался современным пятиборьем. На вопрос о том, как всего за несколько лет ему удалось не только освоить навыки тренировки людей с инвалидностью, но и взрастить из некоторых мировых чемпионок, отвечает: «Чутье на спортсменов у меня в крови».

Инклюзивность во всем

После завоевания лицензий — небольшой отдых и восстановление, а далее Гульназ Жузбаеву и Айтунук Жоомарт кызы ждала подготовка к Паралимпиаде: усиленные тренировки в триатлон-центре и международные сборы. «Они тренируются вместе со всей сборной КР по триатлону, — рассказывает Андрей. — Мы придерживаемся принципа, что все спортсмены тренируются вместе. Нагрузки и их распределение у паратриатлетов немного другие, но база и сам спортивный процесс едины. Мы все делаем вместе».

Фото Федерации триатлона КР. Паратриатлеты

Ранее в кыргызстанском спорте вообще не существовало условий для людей с инвалидностью. Федерация триатлона КР первая «задумалась» о том, что условия должны быть равные для всех. Сначала стали вкладываться в спорсменов: тренировать, поддерживать, помогать с участием в стартах и соревнованиях. Это дало первые плоды — все больше людей с инвалидностью стали приходить в спорт, вдохновляясь успехами первых паратриатлетов.

Затем в федерации начали трудиться над созданием равных условий для тренировок. Так был задуман первый в Кыргызстане инклюзивный бассейн. Проект смог воплотиться в жизнь благодаря государственно-частному партнерству Федерации триатлона КР с департаментом управления муниципальным имуществом мэрии Бишкека. По ходу реализации он изрядно вырос, и сейчас Кыргызстан может похвастаться первым и пока единственным инклюзивным триатлон-центром во всей Центральной Азии. А также паратриатлетами — призерами мировых соревнований, а теперь и лицензиатами Паралимпийских игр.

«В Кыргызстане вообще нет достаточных условий, особенно для передвигающихся на колясках — даже чтобы куда-то заехать, — а тут можно тренироваться! Я очень рада, что теперь спорт доступен для всех, — делится Гульназ Жузбаева. — Огромное спасибо Федерации триатлона, ее президенту Чынгызу Алканову за создание именно инклюзивного центра. Надеюсь, и наш вклад тоже сыграл свою роль, так как мы действительно упорно тренировались и в федерации видели наши успехи, понимали, что в нас можно вкладывать».

Что дальше?

И спортсменки, и тренер в один голос заявляют: Паралимпиада была мечтой (и значит, целью) изначально. И рецепт успеха у них тоже один: когда есть желание, тем более мечта, надо поменьше думать и смелее делать шаги ей навстречу, несмотря ни на какие препятствия. «Билет» на участие в Паралимпиаде добыт. И теперь они, конечно, мечтают о высшем спортивном пьедестале.

«Чем больше людей от нас попадает на Олимпиаду, тем лучше, — делится планами Андрей Ханадеев. — Сейчас у нас в триатлон-центре появилось много колясочников, может, на следующей Олимпиаде и они от нас участвовать будут. Но хотим мы, конечно, олимпийские медали. Если не на этих стартах, то в 2028 году в Лос-Анджелесе — точно».

Тренеру виднее, но мы будем всей страной очень болеть за наших параатлеток и их олимпийские награды уже в этом сентябре. Правда?