Второй этап Кубка мира по самбо: кыргызстанка заняла третье место

В Чолпон-Ате стартовали соревнования по спортивному и боевому самбо в рамках второго этапа Кубка мира. В первый день на ковер вышли женщины.

Кыргызстанка Юсон кызы Акак заняла третье место в весовой категории до 54 килограммов в турнире по спортивному самбо. Первое место у Эльмиры Кахрамановой, второе — у Маргариты Барневой. Наша спорстменка разделила бронзу с Еленой Купаво.

Все призеры, кроме кыргызстанки, — представительницы российской школы самбо. Команда РФ, напомним, выступает на всех турнирах, за исключением национальных, под названием ФИАС-1 с флагом и гимном Международной федерации самбо.