Олимпиада-2024. Кыргызстан планирует получить 30 лицензий

Кыргызстанским спортсменам, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже, выделено 275 миллионов сомов. Об этом на совместном заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» и депутатской группы «Мекенчил» сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов.
По его словам, с января идет активная подготовка к квалификационным и лицензионным турнирам.
Алтынбек Максутов добавил, что планируется получить 27-30 лицензий на Олимпийские и Паралимпийские игры. На сегодня есть шесть лицензий.
«На парасурдолимпийские виды спорта утвержден бюджет в 41 миллион сомов. Чтобы получить лицензии и качественно подготовить спортсменов, дополнительно выделено 100 миллионов сомов. Они направлены на лекарства, врачам, обучение и тренировки», — отметил глава Минкультуры.
Он перечислил виды спорта, у которых есть шанс получить лицензии на Олимпийские игры:
- дзюдо;
- греко-римская борьба;
- вольная борьба;
- женская борьба;
- легкая атлетика;
- тяжелая атлетика;
- бокс;
- гребля на байдарках и каноэ;
- пятиборье;
- плавание;
- стрельба;
- стрельба из лука;
- триатлон;
- фехтование.