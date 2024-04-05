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Спорт

Олимпиада-2024. Кыргызстан планирует получить 30 лицензий

Кыргызстанским спортсменам, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже, выделено 275 миллионов сомов. Об этом на совместном заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» и депутатской группы «Мекенчил» сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов.

По его словам, с января идет активная подготовка к квалификационным и лицензионным турнирам.

Алтынбек Максутов добавил, что планируется получить 27-30 лицензий на Олимпийские и Паралимпийские игры. На сегодня есть шесть лицензий.

«На парасурдолимпийские виды спорта утвержден бюджет в 41 миллион сомов. Чтобы получить лицензии и качественно подготовить спортсменов, дополнительно выделено 100 миллионов сомов. Они направлены на лекарства, врачам, обучение и тренировки», — отметил глава Минкультуры.

Он перечислил виды спорта, у которых есть шанс получить лицензии на Олимпийские игры:

  • дзюдо;
  • греко-римская борьба;
  • вольная борьба;
  • женская борьба;
  • легкая атлетика;
  • тяжелая атлетика;
  • бокс;
  • гребля на байдарках и каноэ;
  • пятиборье;
  • плавание;
  • стрельба;
  • стрельба из лука;
  • триатлон;
  • фехтование. 
Ссылка: https://24.kg/sport/290846/
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