Олимпиада-2024. Кыргызстан планирует получить 30 лицензий

Кыргызстанским спортсменам, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже, выделено 275 миллионов сомов. Об этом на совместном заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» и депутатской группы «Мекенчил» сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов.

По его словам, с января идет активная подготовка к квалификационным и лицензионным турнирам.

Алтынбек Максутов добавил, что планируется получить 27-30 лицензий на Олимпийские и Паралимпийские игры. На сегодня есть шесть лицензий.

«На парасурдолимпийские виды спорта утвержден бюджет в 41 миллион сомов. Чтобы получить лицензии и качественно подготовить спортсменов, дополнительно выделено 100 миллионов сомов. Они направлены на лекарства, врачам, обучение и тренировки», — отметил глава Минкультуры.

Он перечислил виды спорта, у которых есть шанс получить лицензии на Олимпийские игры: