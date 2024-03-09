Валентина Шевченко и Алекса Грассо станут тренерами нового сезона шоу TUF

Кыргызстанка Валентина Шевченко и мексиканка Алекса Грассо станут тренерами нового сезона шоу TUF. Об этом в своем Instagram сообщил президент UFC Дана Уайт.

По его словам, Валентина Шевченко и Алекса Грассо станут тренерами 32-го сезона шоу TUF. Премьера первой серии состоится 4 июня.

Фото из интернета. Валентина Шевченко станет тренером нового сезона шоу TUF

Спортсменки встречались в октагоне дважды. В марте 2023-го мексиканка победила удушающим приемом в четвертом раунде. Реванш, который состоялся в сентябре прошлого года, завершился вничью.

Одиннадцатикратная чемпионка мира по муай-тай, четырехкратная чемпионка мира по кикбоксингу и К 1, двукратная чемпионка мира по MMA, мастер спорта международного класса по тхэквондо и муай-тай, мастер спорта России по боксу и дзюдо, чемпионка Южной Америки и панамериканская чемпионка по муай-тай, обладательница звания «Лучшая женщина-тайбоксер мира». Это не самый полный список достижений Валентины Шевченко. Она также выступала в карате (шотокан, ситорю, кекушинкай), ушу-саньда, вольной борьбе и национальной борьбе кулатуу.