Три спортсмена из Кыргызстана удостоились медали «Данк». Кто они?

Впервые в истории отечественного самбо три представителя этого вида спорта удостоились государственной награды — медали «Данк». Их награждение для широкой общественности осталось незамеченным. Все трое — чемпионы мира, защитившие честь республики на самом высоком уровне. История каждого из них в материале 24.kg.

Универсальный борец

Бекболоту Токтогонову 32 года. Занимается спортом с 15 лет. В мире единоборств получил известность благодаря своей универсальности, выступая и одерживая победы на соревнованиях по дзюдо, вольной борьбе и самбо. В ноябре он выступил на чемпионате мира по самбо в Бишкеке в весовой категории свыше 98 килограммов и завоевал для Кыргызстана золото.

«На чемпионате провел четыре схватки. Самые сложные для меня были первая и решающая. К первой нужно было настроиться морально, победить волнение, которое преодолеть было тяжело не только физически, но и морально. На кону стояло золото. Первая схватка — с латышским самбистом Виктором Решко. Финальная схватка — с монгольским спортсменом Пуревдоржем Дамдинсуреном. В итоге выиграл со счетом 3.1», — говорит Бекболот Токтогонов.

Прапорщик милиции

Дайырбеку Карыяеву 26 лет. Он инструктор Внутренних войск МВД по физической подготовке в звании прапорщика. Занимается самбо с 2010 года. Родом из города Оша. Живет и тренируется в Бишкеке. На чемпионате мира одержал победу по боевому самбо, выступая в весе до 79 килограммов .

«Самбо нравится мне своей функциональностью, различными приемами, ударной техникой. В первой схватке встретился с египтянином. Финал был сложный со спортсменом из Казахстана — Асылбеком Смайловым. Встречались с ним на чемпионате Азии. В прошлый раз я одержал верх и в этот раз вновь победил. Ощущения от победы сложно передать словами. Я шел к ней все эти годы», — говорит спортсмен.

Студент физкультурного

Артуру Сансызбекову 18 лет, 11 из которых он уже отдал самбо. В этот вид спорта пришел, вдохновившись примером старших братьев. Студент Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта. В октябре прошлого года завоевал золотую медаль в весовой категории до 88 килограммов среди юношей на Молодежном чемпионате мира по самбо в Ереване (Армения).

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«На меня надеялись и семья, и тренер, не мог их подвести. Много и упорно тренировался. Тренера прорабатывали тактику. Отборолся отлично. В первом кругу встретился с действующим чемпионом Европы. Второй круг выиграл болевым у спортсмена из Монголии. За финал боролся с россиянином. Мы с ним встречались на турнире ОДКБ. Там я ему проиграл. На этот раз выиграл. Планирую выиграть чемпионат Кыргызстана и вновь доказать, что я номер один на мировом уровне — выиграть чемпионат мира», — говорит спортсмен.

Фото 24.kg. Слева направо: Дайырбек Карыяев, Артур Сансызбеков и Бекболот Токтогонов

Справка. Медаль «Данк» — государственная награда, учрежденная 16 апреля 1996 года. Ею награждаются за существенные достижения в государственной службе, производственной, научно-технической, творческой, воспитательной, общественной и благотворительной деятельности. Медаль «Данк» носится на левой стороне груди после медали «Эрдик».