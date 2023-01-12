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Спорт

Кыргызстан рассчитывает на не менее чем 30 путевок для участия в Олимпиаде-2024

Кыргызстан рассчитывает на не менее чем 30 путевок для участия в летних Олимпийских играх — 2024 и Паралимпиаде. Об этом журналистам сообщил директор департамента физической культуры и спорта Министерства культуры Канат Шабданбаев.

По его словам, олимпийские лицензии будут разыгрываться в 2023 году. Он заверил, что подготовке кыргызстанских спортсменов уделяется особое внимание.

Чиновник отметил, что в КР сейчас развивается фехтование и стрельба из лука.

«Мы надеемся получить 29-30 путевок по 11 видам спорта, 3 из которых по параспорту», — сказал он.

XXXIII летняя Олимпиада пройдет в Париже в 2024 году. Она станет первой Олимпиадой, которая пройдет в полном соответствии с Парижским климатическим соглашением, оставит, как заявляют организаторы, позитивное наследие на местном и международном уровнях и благоприятно скажется на развитии спорта.
Ссылка: https://24.kg/sport/255408/
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