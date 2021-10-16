Простите, поддался эмоциям. Рафаэль Физиев обратился к фанатам из Кыргызстана

Боец UFC Рафаэль Физиев попросил прощения у фанатов из Кыргызстана. Обращение он опубликовал на своей странице в Instagram.
«Порой, сказанное на эмоциях, в злости и по своей не сдержанности уже не вернешь. Но все же информационная война проведена на высшем уровне, все грамотно перевернули, выдумали про какие-то деньги, какой-то подкуп другой страной, что я хочу получить убежище в Америке и многое другое и сделали меня врагом! У реально искренних людей, для которых было важно то, что я выступаю под флагом Кыргызстана, вне зависимости от моего вероисповедания и нации, я прошу прощения за то, что не оправдал ваши ожидания и поддался эмоциям! И естественно, я понимаю, что порой поздно просить прощения», — написал он.
Напомним, ранее боец UFC Рафаэль Физиев заявил о своем решении больше не выступать под флагом Кыргызстана и покинуть страну с семьей. Причина — травля, начавшаяся из-за видео, снятого им в Ираке, предположительно, в мечети Али ибн Абу Талиба. Комментарии к посту были очень жесткими, и спортсмен их отключил. Позднее ситуацию прокомментировал экс-муфтий Максат Токтомушев. Он подчеркнул, что Рафаэль Физиев является гордостью Кыргызстана, но раскритиковал его за религиозные взгляды.
Спустя сутки молчания спортсмен сделал второе заявление, в котором сообщил, что «устал от грязи». Физиев дебютировал в UFC в апреле 2019 года. Сегодня он занимает 13-е место в рейтинге легкого дивизиона. На его счету четыре победы и одно поражение. Уроженец Казахстана в детстве переехал в Бишкек с родителями. Здесь начиналась его спортивная карьера.