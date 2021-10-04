Борец Эрназар Акматалиев выиграл первый бой на чемпионате мира

Кыргызстанец Эрназар Акматалиев выиграл бой в весовой категории 70 килограммов турнира по вольной борьбе. Об этом сообщает сайт UWW.

Соперником Эрназара Акматалиева был спортсмен из Шри-Ланки Анил Нирошан Мунасинье Каруна Пели Ведера.

Счет — 10:0.

Сегодня начнет борьбу и Айсулуу Тыныбекова. В весовой категории до 62 килограммов она встретится на ковре с Нонокой Озаки из Японии.

Напомним, в Осло (Норвегия) проходит чемпионат мира по борьбе. Начали его с 3 октября вольники, затем пройдут соревнования по женской борьбе с 4 октября. Завершат их борцы греко-римского стиля с 7 октября. Состав команды из КР можно посмотреть по ссылке.